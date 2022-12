Por primera vez en cinco años no nominan a Sofía Vergara a los Emmy

La colombiana, que aspiraba a su quinta nominación consecutiva a los premios Emmy, se quedó fuera de la lucha por el premio a la mejor actriz de reparto de comedia por su trabajo en la serie Modern Family.

Según anunció la Academia de la Televisión, las contendientes en ese campo son Julie Bowen (Modern Family), Allison Janney (Mom), Kate Mulgrew (Orange is the New Black), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Mayim Bialik (The Big Bang Theory) y Anna Chlumsky (Veep).

Se trata de la primera vez que la intérprete de Barranquilla no logra estar entre las candidatas al galardón desde que en 2010 comenzara esa buena racha por su personaje de Gloria Delgado-Pritchett.

Su trabajo en Modern Family también le ha deparado candidaturas consecutivas a los Globos de Oro desde 2011.

La serie Game of Thrones, del canal HBO, lideró las nominaciones a la 66 edición de los premios Emmy con un total de 19.

La gran ceremonia de la televisión, presentada por el humorista Seth Meyers, se celebrará el 25 de agosto en el Teatro Nokia de Los Ángeles (EE. UU.) y será emitida en directo por la cadena NBC.

Las miniseries Fargo y American Horror Story: Coven también aspiran a un buen botín en la ceremonia con 18 y 17 candidaturas, respectivamente, mientras que la película para televisión The Normal Heart, emitida por HBO, recibió 16 nominaciones.

Breaking Bad, que concluyó el 29 de septiembre de 2013 y se alzó finalmente con el ansiado galardón de mejor serie de drama el año pasado, obtuvo también 16 nominaciones, incluidas las candidaturas de mejor serie dramática y mejor actor (Bryan Cranston).

En el terreno dramático, los actores elegidos fueron Bryan Cranston (Breaking Bad), Kevin Spacey (House of Cards), Jon Hamm (Mad Men), Jeff Daniels (The Newsroom), Matthew McConaughey y Woody Harrelson, ambos por True Detective.

Las actrices designadas en ese campo fueron Michelle Dockery (Downton Abbey), Julianna Margulies (The Good Wife), Claire Danes (Homeland), Robin Wright (House of Cards), Lizzy Caplan (Masters of Sex) y Kerry Washington (Scandal).