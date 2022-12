Por primera vez en cuatro años, Sofía Vergara no es nominada a los SAG

La cinta del mexicano Alejandro González Iñárritu aspira a hacerse con las estatuillas al mejor actor (Michael Keaton), mejor actor de reparto (Edward Norton), mejor actriz de reparto (Emma Stone) y mejor reparto.

De esta forma parte como la película favorita para estos galardones frente a obras como Boyhood, The Imitation Game y The Theory of Everything, con tres candidaturas cada una.

El premio al mejor actor se lo disputarán Keaton, Steve Carell (Foxcatcher), Benedict Cumberbatch (The Imitation Game), Jake Gyllenhaal (Nightcrawler) y Eddie Redmayne (The Theory of Everything).

Por su lado, el de mejor actriz medirá a Jennifer Aniston (Cake), Felicity Jones (The Theory of Everything), Julianne Moore (Still Alice), Rosamund Pike (Gone Girl) y Reese Witherspoon (Wild).

La estatuilla al mejor actor de reparto enfrentará a Norton, Robert Duvall (The Judge), Ethan Hawke (Boyhood), Mark Ruffalo (Foxcatcher) y JK Simmons (Whiplash), y al galardón femenino aspiran Stone, Patricia Arquette (Boyhood), Keira Knightley (The Imitation Game), Meryl Streep (Into the Woods) y Naomi Watts (St. Vincent).

En la categoría de mejor reparto han resultado finalistas Birdman, Boyhood, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game y The Theory of Everything.

Ya en la categoría de televisión, Modern Family tendrá como firmes rivales a Boardwalk Empire, Game of Thrones, Homeland y House of Cards, con tres nominaciones cada una.

La estatuilla al mejor actor de drama la disputarán Steve Buscemi (Boardwalk Empire), Peter Dinklage (Game of Thrones), Woody Harrelson (True Detective), Matthew McConaughey (True Detective) y Kevin Spacey (House of Cards).

En el terreno femenino las designadas han sido Claire Danes (Homeland), Viola Davis (How to Get Away With Murder), Julianna Margulies (The Good Wife), Tatiana Maslany (Orphan Black) y Robin Wright (House of Cards).

El reparto de Modern Family dominó la categoría de mejor actor de comedia con nominaciones para Ty Burrell y Eric Stonestreet, que se verán las caras con Louis CK (Louie), William H. Macy (Shameless) y Jim Parsons (The Big Bang Theory).

Entre las mujeres, Julie Bowen (Modern Family) se enfrentará a Uzo Aduba (Orange is the New Black), Edie Falco (Nurse Jackie), Julia Louis-Dreyfuss (Veep) y Amy Poehler (Parks and Recreation).

La colombiana Sofía Vergara no logró obtener la nominación por Modern Family tras haberlo conseguido en las últimas tres ediciones, pero sí opta al premio general de mejor reparto en una serie de comedia.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 25 de enero desde el Shrine Exposition Center, de Los Ángeles (California).