Por primera vez viene a Medellín la bailarina holandesa Sabra Johnson

No solo los actores de Hoolywood han puesto su mirada en Medellín para hacer películas, artistas importantes de danza también comienzan a ver la ciudad como un espacio para difundir los diferentes ritmos.

Es el caso de la bailarina holandesa Sabra Johnson, que el próximo sábado llegará a la ciudad para dictar un taller de Jazz en Ballet Factory.

Sabra Johnson, en el año 2007 fue la ganadora del reality estadounidense “So You Think You Can Dance” que traduce: “Así que crees que puedes bailar”, se ha destacado en la esfera internacional por su talento, con una técnica impecable y virtuosa.

Su presentación terminará el domingo con un gran derroche de baile de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Así ella misma hizo la presentación:



Catalina Piedrahita Múnera, directora de Ballet Factory, aseguró que “es un privilegio para la ciudad y el país tener a una bailarina de esta categoría brindando un taller que les permitirá a los aficionados contar con habilidades y conocimientos en la técnica Lyrical Jazz”.