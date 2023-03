¿Por qué a Lina Tejeiro no le duran las relaciones? Esto dijo

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Lina Tejeiro dio algunos detalles sobre su situación sentimental. Algunos fanáticos la interrogaron sobre la relación que la actriz mantiene con sus exparejas.



"¿Te hablas con algún ex?", fue la pregunta que le hizo un seguidor, a lo que ella respondió: "No, además yo soy de las que termina una relación y bloqueo. Entonces no hay manera de volver a tener contacto con ninguno".

Momentos después, otro fan cuestionó a Lina Tejeiro sobre por qué han durado tan poco sus relaciones anteriores. La actriz de 'Padres e hijos' afirmó que esto se debe a los límites y estándares que ella tiene.

"De hecho, he tenido relaciones largas, de tres años, nueve años. Esa fue mi relación más larga, la de nueve años. Pero, de pronto, lo dices porque mi última relación no duró ni siquiera tres meses y que si el problema es mío, yo creo que sí. El problema mío es tener muy claro lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja, entonces si a mí no me dan lo que yo espero, sencillamente finalizo la relación", argumentó Lina Tejeiro.



Bad Bunny fue demandado por su exnovia, quien pide 40 millones de dólares

En otras noticias de farándula, el cantante puertorriqueño Bad Bunny fue demandado en un tribunal de San Juan por su exnovia Carliz De la Cruz, quien pide una compensación de al menos 40 millones de dólares por derechos de imagen, derechos morales de autor y daños y perjuicios.

La demanda de De la Cruz, licenciada en derecho desde 2021, contra Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, se debe a que este ha utilizado el estribillo "Bad Bunny baby" en varios temas sin su autorización.

De acuerdo con el documento legal, presentado el primero de marzo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, pero dado a conocer este lunes, en 2015 De La Cruz y Martínez Ocasio "decidieron que sería una idea cautivadora" que este, después de su nombre artístico, incluyera la palabra 'baby'".

"Con la intención de que la frase 'Bad Bunny baby' fuese más original todavía, ambos tuvieron la idea de que lo mejor era que se grabara con la voz de Carliz, su novia", con quien inició una relación en 2011, antes de hacerse famoso, detalla la demanda.