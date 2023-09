¿Por qué el Día de Shakira se celebra el 29 de septiembre?

Este viernes, 29 de septiembre, se declaró como el Día de Shakira en honor al aniversario número 25 de su álbum ¿Dónde están los ladrones? Este disco, que fue el cuarto de su carrera y el primero que la lanzó al mercado internacional, contiene éxitos como 'Ciega, sordomuda', 'Inevitable', 'Ojos así ' y 'Que vuelvas'.



Con este trabajo, Shakira demostró su talento como compositora, productora e intérprete, y fusionó ritmos como el rock, el pop y el folklor latinoamericano.



¿Quién impulsó el Día de Shakira?

El Día de Shakira fue impulsado por Spotify, que quiso rendirle un homenaje a la artista por su influencia y su aporte a la cultura. Según la plataforma musical, hay 157 millones de playlists en el mundo que incluyen al menos una canción de la cantante barranquillera.

Además, Spotify creó una campaña en redes sociales con el hashtag #ShakiraMereceunDía para que los fans puedan expresar su admiración y cariño por la cantante.

Muchos seguidores compartieron mensajes, fotos y videos de Shakira, recordando sus mejores momentos y sus canciones favoritas.

Hoy cumple 25 años la biblia del pop/rock latino, el álbum "Dónde están los ladores?". Y para ser más especial es el #DiaDeShakira pic.twitter.com/UsadLciFvi — AndroShak (@DiAndrotoro) September 29, 2023

"Cuando escuché sobre el Día de Shakira en Colombia, mi reacción inicial fue de total emoción. Me dio mucha alegría y sé que mis padres estarán orgullosos de verlo", expresó la intérprete de Loba a For The Record.

Hoy es el día de mi pastora, @shakira ha sido mi religión por más de 20 años. Mi terapeuta, mi catarsis, lo más bonito que ha parido mi ciudad y mi país.



Para mí todos los días son de Shaki pero amooo que exista uno oficial.



Reina, gracias 💜. pic.twitter.com/HYUww6Eewe — Melissa De La Hoz 💜 (@MelissaDelahoz) September 29, 2023

Pese a que Shakira ha sido muy elogiada por sus fanáticos, también hay quienes la critican. Recientemente, Jaime Lorente López, un reconocido actor que ha aparecido en algunas de las series más vistas de Netflix, utilizó sus redes sociales para demostrar el poco cariño que siente por la barranquillera.



En su cuenta de X, el actor criticó fuertemente a la cantante. “Qué pereza das, Shakira”, escribió en un mensaje publicado el 24 de septiembre de 2023.

En otro trino, pero con fecha de enero de 2023, el actor también arremetió contra Shakira haciendo referencia al lío que la colombiana enfrenta contra el fisco español.

“Shakira está a 2 millones de ganar lo que le debe a Hacienda”, trinó en ese entonces el actor. Como era de esperarse, algunos internautas criticaron al actor, pero otros compartieron su opinión.

"Tuve que googlear para saber quién era este personaje", "Llorón", "Pereza y lástima, sigue sangrando por la herida", "Muy triste leer esto", "Como colombiano, debo decir que estoy de acuerdo contigo", "Siempre me caíste mal y ahora me caes peor", manifestaron algunos usuarios de X.