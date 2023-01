¿Por qué este niño y un gato podrían heredar gran parte de la fortuna de Karl Lagerfeld?

El gran diseñador de la Casa Chanel tenía una riqueza estimada de US$200 millones. Hudson Kroenig, que no es familiar, sería uno de los beneficiarios.

El alemán, radicado en Francia, era un excéntrico personaje que no tuvo descendencia propia y, según sus propias palabras, tampoco “ninguna familia”.

Por ello siempre sintió especial afecto por las personas que lo rodeaban en su trabajo y por los modelos de sus desfiles, muchos de los cuales llegaron a la cúspide gracias al impulso del director de la Casa Channel.

Entre los modelos masculinos que apoyó estaba Brad Kroenig, a quien conoció en la década de 2000 y quien pronto se convirtió en uno de sus favoritos. Entre ellos creció una gran amistad.

Por ello cuando Kroenig se casó y tuvo a su primer hijo, Hudson, no dudó en pedirle a Lagerfeld que fuera padrino de bautizo.

“Veo a los chicos como familia”, le dijo el diseñador a The New York Times. “No tengo familia en lo absoluto entonces es bueno tenerlos como hijos, pero sin los problemas que un hijo pueda crear”, señaló.

El chico incursionó también en el modelaje de la mano de su padre y su ‘tío Karl’ y ha estado en varias campañas. De hecho acompañó a Lagerfeld en muchas de sus famosas pasarelas.

Otro que podría recibir un buen pedazo de la fortuna sería el gato del diseñador, Choupette, por quien este sentía verdadero amor. Tanto que el animal comía en su propia vajilla especial, tenía dos sirvientes y vivía una vida de lujos que muchos humanos desearían.

El animal también tiene su propia carrera de modelaje, protagonizó comerciales y campañas publicitarias, y tiene una cuenta en Instagram con 128 mil seguidores.





