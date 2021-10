¿Por qué Evaluna Montaner y Camilo llamarán Índigo a su bebé?

Evaluna Montaner y Camilo no caben de la dicha por la espera de su primer bebé, al que llamarán Índigo.

L a canción y el video de ‘Indigo’ , por medio del cual le contaron al mundo que Evaluna Montaner estaba embarazada, está a punto de llegar a los 40 millones de visualizaciones en YouTube, a tan solo una semana de su publicación.

Y, por supuesto, el baby boom del bebé Echeverry Montaner no ha quedado ahí. En torno ha girado mucha información, desde cómo lo tomó el papá de Evaluna, Ricardo Montaner, hasta cuándo nacerá, pero uno de los temas más cuestionados es por qué lo llamarán Índigo.

“¿Por qué Índigo?, por muchas razones. Primero porque me encanta que sea una palabra esdrújula, me vuele loco la sonoridad de Índigo. Segundo, es un nombre neutro porque no sabemos si es niño o niña, aparte, me encanta todo lo que vaya de la mano de Índigo. El color es precioso y la connotación mística y espiritual y lo que va de la mano de la luz y del Índigo es algo que yo quería que mi primer hijo, hija, hije o lo que sea”, aseguró Camilo en una entrevista en Miami.

Por su parte, durante la promoción de la película animada Koati, Evaluna Montaner aseguró que “no sabemos qué va a ser y no vamos a saber hasta que nazca”.

Índigo nacerá entre marzo y abril de 2022, enfatizó Evaluna Montaner.