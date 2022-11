¿Por qué grandes voces se quedan por fuera de ‘La Descarga’?

"Todos o nada" es una etapa emocionante por el gran talento que llega al tornamesa de ‘ La Descarga ’, pero también un ciclo en el que se nota la exigencia de los cuatro mentores del novedoso programa del Canal Caracol.

“Poner a dos personas de acuerdo en un gusto musical es difícil, imagínate a cuatro y además cuatro tan distintos como lo somos nosotros cuatro”, dijo Santiago Cruz, mentor de ‘La Descarga’.

Publicidad

Pero otros factores también juegan en contra.

“Algunos de los otros mentores, o incluso yo me demoro mucho en dejarlos seguir, la aguja se va moviendo… Me llegó tarde, solo me dejaron oírlo 5 segundos y no me alcanzo a conectar con el personaje”, comentó Gusi, otro de los mentores de ‘La Descarga’.

Publicidad

La presión no solo es para el participante, también para los mentores.

Publicidad

“Cuando uno es el primero, el otro, de tercero o de último; si pasa entonces o no pasa, en cualquier posición siempre hay una presión muy grande”, señaló Maía, mentora de ‘La Descarga’.

Y agregó: “Marbelle muchas veces me dice ‘pásemelooo’ y yo se lo paso porque lo quiere ver. Santiago a veces me dice ‘no me pase nada’ y yo soy como ‘qué hagooooooo, Dios mío”.

Publicidad

“Aquí no se trata del papel bueno ni malo, aquí van a ser emocionantes las audiciones por las canciones, por lo que ellos llegan a poner ahí”, apuntó, por su parte, Marbelle, mentora de ‘La Descarga’.

Publicidad

Los mentores no siguen un guion, siguen su instinto, su corazón y se conectan o no con los artistas del tornamesa.