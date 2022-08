¿Por qué Iván Lalinde es reservado con su relación sentimental?

El presentador de ‘La Voz Kids’ Iván Lalinde , uno de los más queridos por los colombianos, se caracteriza por ser reservado en cuando a aspectos de su vida privada como su relación sentimental.

Debido a que el tema genera muchas inquietudes entre sus seguidores, el presentador decidió responder por qué no habla de su pareja o la muestra en redes sociales como acostumbran muchos famosos.



Publicidad

“Porque me parece que es un tema no relevante y que es la vida privada de uno, o sea así como comparto muchas cositas de mi vida, en mi vida privada tengo cositas que no se cuentan”, contestó Iván Lalinde.

Es total el hermetismo de Iván Lalinde con su pareja, pues ni siquiera se le ha escapado su nombre. Lo que se sabe es que llevan 17 años juntos, pero no están casados.