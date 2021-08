La razón por la que Juana Valentina Restrepo no muestra tanto de su embarazo en redes

Juana Valentina Restrepo , hermana del futbolista James Rodríguez, hizo una ronda de preguntas en Instagram donde aprovechó para revelar detalles de su embarazo.

La influencer se refirió a la razón por la que muestra poco en las redes sociales su proceso de gestación.

“La verdad me enfoqué en estar tranquila. Para nadie es un secreto que a veces los comentarios en redes sociales son tóxicos, no de todos ustedes, también hay quienes comentan y preguntan con mucho amor. Aun así, quiero proteger a mi bebé y mi familia de esa minoría que no lo hace. No es más”, manifestó Juana Valentina.

Sobre los síntomas que ha tenido, señaló que ha presentado “gastritis extrema y mucho sueño”. “Me quedaba dormida en todos lados”, aseguró.

También hizo referencia a los antojos que le ha provocado el embarazo por cosas ácidas y la salchipapa que hace su mamá, María del Pilar Rubio.

Al final, también habló de cómo eligieron el nombre del niño: Isaías.

“Siempre dijimos que queríamos un nombre bíblico. No es secreto que somos muy creyentes acá en casa”, subrayó.