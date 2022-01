¿Por qué las hijas de Falcao tienen nacionalidad polaca si no nacieron en ese país?

Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón tienen 4 hijos: Dominique, de 8 años; Desireé, de 6; Annette, de 4, y Jedidiah, quien nació en el año 2020. Mediante sus historias de Instagram, la esposa del futbolista explicó a sus seguidores por qué razón las niñas tienen nacionalidad polaca, pese a que no nacieron en ese país.

“Porque yo también la tengo (por mi familia), aparte de la nacionalidad argentina. Entonces, con mi esposo, decidimos otorgarles la nacionalidad polaca. Algún día, ellas decidirán si quieren la argentina o la colombiana”, dijo la esposa de Falcao.

Lorelei también reveló cuál era la verdadera causa de que sus pequeñas no tuvieran nacionalidad de los países en los que nacieron.

“Domi y Anni nacieron en Mónaco y Desi, en Mánchester, pero en ambos lugares no les dan la nacionalidad, tienen que tener la nacionalidad de los padres”, añadió Lorelei.

Otro seguidor de la cantante preguntó si fue una decisión mutua entre Falcao y ella para que las niñas nacieran en esos países, ante lo cual, ella respondió.

“Ellas han nacido en el lugar donde el papá tenía que estar en ese momento. Para mí, lo importante no es el lugar, es que estemos juntos, porque tanto para la mamá como para el papá es un momento único. Por ejemplo, con Domi, llegamos a Mónaco y a la semana la tuve, y todavía no teníamos casa, estábamos en hotel. Yo me entendía con los doctores por señas, porque no entendía nada del francés en ese momento, jeje”, respondió.

Captura de pantalla de Instagram @loreleitaron

