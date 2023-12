¿Por qué Melina Ramírez no estará en La vuelta al mundo en 80 risas?

La vuelta al mundo en 80 risas se estrenará este martes, 12 de diciembre de 2023, después de la emisión central de Noticias Caracol. Sin embargo, usuarios en redes sociales se han preguntado si Melina Ramírez participará en el programa.



Los famosos que harán parte de La vuelta al mundo en 80 risas son Carolina Cruz, Amanda Dudamel, Don Jediondo, Piroberta, Jhovanoty, Laura Acuña, Jessica Cediel, Laura Tobón, Juan Diego Vanegas y Boyacomán. En esta oportunidad Melina Ramírez brillará por su ausencia.

¿Por qué Melina Ramírez no estará en el programa?

En sus redes sociales, la presentadora expresó lo siguiente: "No estaré, pero es un gran programa. No se lo pueden perder, van a estar nuevas presentadoras, ya que obviamente se me cruzaba con Yo me llamo, por esto no pude estar este año".

La vuelta al mundo en 80 risas vuelve con una nueva versión mucho más divertida. Así lo anticipó Laura Acuña, a quien en los avances se le ha visto diciendo bastantes groserías.

Al respecto, la presentadora se defendió afirmando que "tengo que pedir excusas porque pusieron una promo con groserías que digo yo, pero, en mi defensa, tengo que decir que las groserías que digo son por susto o por imprudente, pero nunca con rabia”.

Por otro lado, Amanda Dudamel será una de las caras nuevas de este programa. Ella habló sobre lo que significa hacer parte de una de las producciones de Caracol Televisión.

