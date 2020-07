¿Por qué no se habla con Daniela Ospina? Hermana de James Rodríguez respondió

En un nuevo video en su canal de YouTube, Juana Valentina Restrepo, la hermana de James Rodríguez, habló sobre varios temas que inquietaban a sus fans, entre ellos, la relación con su papá y su excuñada Daniela Ospina.

La grabación de 10 minutos fue el regreso de la estudiante de comunicación social a esta plataforma, después de varios días ausente.

Juana Valentina confesó que frecuentemente sus seguidores le preguntan cómo se lleva con la exesposa de su hermano, incluso se cuestionan si se entre ellas hay algún tipo de enemistad o si se odian.

“No nos odiamos, no tengo rencor con nadie, de hecho, en varias ocasiones lo he dicho: estoy absolutamente agradecida con Daniela porque me hizo tía, le tengo respeto porque es la mamá de mi sobrina, así que no me llevo mal con nadie, no odio a nadie, no sé de dónde sacan esto”, aclaró la hermana de James Rodríguez.

La joven de 22 años también contó que tiene muy buena relación con su papá, pero casi no comparten tiempo juntos porque sus padres se separaron cuando ella era una niña, además, ambos viven en ciudades diferentes.

Juana Valentina aprovechó para explicar por qué no está en España junto a su madre, su hermano y sus sobrinos, a quienes extraña mucho.

“Yo tengo que trabajar, tengo responsabilidades como todos ustedes, tengo mi propia empresa, estoy llena de metas y sueños y para cumplir esos propósitos tengo que hacer sacrificios. No es que no extrañe mi familia, yo extraño a mi familia muchísimo, hay días que lloro, llevo ocho meses sin verlos y no sé cuándo los voy a ver porque no sé cuándo habiliten los vuelos en Colombia”, contó.

Finalmente, la hermana de James Rodríguez prometió que estará más activa en su canal de YouTube para no descuidar a sus seguidores.

