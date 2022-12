¿Por qué no se le ve el ombligo? La extraña foto que publicó Carolina Cruz

“Busquen, busquen”, dijo la presentadora. Además, contó con gran dolor cómo vive su separación del pequeño Matías.

Carolina ha mostrado a sus seguidores en redes sociales el nuevo momento que afronta en su etapa de ser mamá y empresaria.

Publicidad

Sin embargo, su “primer viaje internacional de trabajo sin Mati” la ha dejado sin aliento y con lágrimas.

“Tengo que aceptar que la salida de la casa y la arrancada del avión me dieron duro, lloré y me sentí mal por un momento, pero después pensé: ¿qué estoy haciendo mal? Mati está en la mejor compañía, lo están cuidando con mucho amor y yo ya llego en un día y medio”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, esto no es lo único que ha conmocionado a los seguidores, pues en la foto en la que publicó el mensaje no se le ve el ombligo, pero es ella misma la que asegura que no editó la foto y que él sigue ahí, “la luz lo tapó”.