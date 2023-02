¿Por qué Phoenix? Paris Hilton revela el significado del nombre de su primer bebé

Paris Hilton compartió por medio de redes sociales lo que marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida, al cumplir su sueño de convertirse en madre junto a su pareja Carter Reum. La empresaria de 42 años presentó con una imagen al pequeño, que llegó al mundo mediante un proceso de gestación subrogado.



Es importante destacar que la pareja se había sometido a diferentes tratamientos de fertilidad desde inicios del 2020 para cumplir con su deseo de ser padres, pero estos no tuvieron éxito. Fue así como decidieron alquilar un vientre y esperar la llegada de su primer bebé juntos.

En el último episodio de su podcast This Is Paris, la multimillonaria reveló que el nombre de su pequeño sería Phoenix Barron Hilton Reum, que aseguró haberlo escogido desde hace diez años, y explicó su significado detrás de él.

“El primero es un nombre muy especial para mí. Creo que tiene poder y significa ‘esperanza’, ‘renacer’ y ‘transformación’. Phoenix no es solo el nombre de una gran ciudad, también es el pájaro que renace de sus cenizas para volar de nuevo”, dice en su podcast. “Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el desastre y el éxito van juntos, van y vienen a lo largo de nuestras vidas; y que esto debería darle grandes esperanzas para el futuro”, argumentó.



Por otro lado, con el segundo nombre del niño la modelo le hizo un homenaje a su abuelo, fundador del imperio Hilton, a quien describió como su mentor y motivo de admiración. También afirmó haber planeado el nombre de sus hijos desde un par de años atrás, cuando buscaba puntos geográficos que estuvieran en la línea de París.

"He planeado los nombres de mis hijos durante años. Sabía que si tenía una hija se iba a llamar London, porque es una de mis ciudades favoritas. Es un nombre precioso, que funciona tanto para niño o niña. Me encanta, es bonito y suena bien: Paris y London", añadió.

Asimismo, apuntó que nadie de su familia sabía cómo le iba a poner al bebé, puesto que quería que fuera algo íntimo con su pareja. “Por ahora mantuvimos todo realmente en privado. Nadie lo supo literalmente hasta que cumplió más de una semana. Siento que mi vida ha sido demasiado pública y nunca he tenido nada que sea solo mío. Si le dices algo a una persona, entonces ellos le dicen a alguien, y luego, de repente, está en TMZ o en Page Six. Así que Carter y yo hicimos un pacto de que no le diríamos a nadie”, manifestó.