¿Por qué se desnudó Johanna Fadul?

La actriz bogotana se destapó para mostrar que todos los cuerpos son “inofensivos ante las armas” y otros tipos de violencia.

“Lo único que le pedimos al gobierno colombiano es JUSTICIA (trabajo, educación, salud, dignidad de nuestros recursos naturales y lo que se me escape)”, escribió Fadul.



El desnudo no ha sido bloqueado por Instagram gracias a un dedo que tapó sus pechos.

Los seguidores de la actriz han dejado ver distintas posiciones frente a la foto ya que mientras unos la apoyan y han llenado de halagos la publicación, otros expresaron que son “puras excusas para querer salir empelota”.

En los comentarios, Iván Marín no pasó desapercibido, pues le escribió: “Yo intenté hacer una foto igual como protesta, pero me demandaron por contaminación visual”.