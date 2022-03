¿Por qué sonó una canción de Marc Anthony cuando premiaron a Encanto en los Óscar?

Una de las curiosidades de los Óscar que no pasó desapercibida en Colombia, donde muchos estaban atentos a los premios por la película ‘Encanto’ y los artistas que representaron al país en la gala, fue la canción que sonó en el momento de la premiación.

La cinta de Disney inspirada en la cultura colombiana se llevó el Óscar a mejor película animada. “Tenemos que agradecer a todo el país de Colombia”, dijo sobre el escenario Jared Bush, codirector del filme junto a Byron Howard.

La historia se impuso sobre ‘Luca’, ‘Raya y el último dragón’, ‘Flee’ y ‘Los Mitchells vs. las máquinas’.

Sin embargo, algo que desconcertó a los televidentes que seguían la transmisión y a quienes la comentaban en redes sociales fue que en el momento de la premiación, en vez de sonar alguna canción de la película o de un artista nacional como Carlos Vives o Shakira, se escuchó ‘Vivir mi vida’ de Marc Anthony.

En redes sociales abundaron los comentarios y memes por este episodio:

Director musical de la transmisión:



— Antes de musicalizar el premio de Encanto revisen en Google si Marc Anthony es colombiano...



Google:

— pic.twitter.com/PrKeb6zYJd — Daniel Ruge (@DanielRuge) March 28, 2022

Cuando ganó Encanto y pusieron de fondo a Marc Anthony en los Oscars. pic.twitter.com/b1iZL4IPWu — Andrés (@AndresClavicula) March 28, 2022

Qué bien que escogieron poner a Marc Anthony (que como todo el mundo sabe es oriundo de Valledupar) de fondo para el Oscar de Encanto. — Jorge Galindo (@JorgeGalindo) March 28, 2022

Mi cara cuando pusieron Marc Anthony cuando ganó Encanto. #Oscars2022 pic.twitter.com/VD545FTgCS — Osmely Piña (@Osmelyjpss) March 28, 2022

Cuando gano mejor película Encanto pusieron vivir mi vida marc anthony si la pelicula tiene su canción latin fiesta q es de carlos vives Colombia mi encanto🤦🏻‍♀️todo bien pero tenia su canción fiesta pa eso mejor ponían we don’t talk about Bruno 😂🔝 #AcademyAwards disney #Oscars pic.twitter.com/gXsF3qkTcp — Estrellita Fugaz 🌠✨ (@EstrellitaPeru1) March 28, 2022

Desde su estreno a finales del año pasado, ‘Encanto’ se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial gracias, en gran parte, a una exitosa música compuesta por Germaine Franco y Lin-Manuel Miranda, quien no pudo acudir a la ceremonia porque su esposa dio positivo para coronavirus.

La banda sonora ha aguantado varias semanas como el disco más vendido de Estados Unidos, siendo la sexta película de animación que se coloca en el número uno de la lista Billboard: ‘El rey león" (1994); "Pocahontas" (1995); ‘Jorge el curioso’ (2006), ‘Frozen’ (2013), ‘Frozen 2’ (2019) y ‘Encanto’ (2022).

Además, uno de sus temas, ‘We Don't Talk About Bruno’, ha llegado a lo más alto en las listas de varios países, algo que Disney no experimentaba desde ‘Let It Go’, de Frozen, hace ya casi 10 años.