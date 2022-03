Por tratar de verse sensual, Martina La Peligrosa terminó quemándose el cabello

Martina La Peligrosa desató risas a sus seguidores luego de compartir un video en el que sufre un ligero accidente que, por poco, pasa a mayores. La cantante quemó parte de su cabello mientras hacía una grabación.

En las imágenes se observa a Martina La Peligrosa realizando algunos gestos sensuales, la artista aparece con un vestido rojo y junto a varias velas encendidas. Justo en ese momento sucedió lo inesperado, pero, afortunadamente, se dio cuenta a tiempo y alejó su cabello del fuego.

Publicidad

Martina La Peligrosa acompañó su publicación con un divertido audio que dice lo siguiente: “Hay gente que graba y donde la caga, lo borra. Yo no, a mí me vale madres. Si está gracioso lo dejo y me sirve para recordarme que soy pendejo, porque de repente se me sube y digo que estoy haciendo bien las cosas".

La publicación no tardó en hacerse viral y, mientras algunos bromean con la situación, otros simplemente expresan su admiración por la cantante.

Publicidad

"Jajajajajajaajajajajaja, eres la pinche onda", dijo uno.

"😂😂😂😂😂 De lo mejor que he visto", comentó otro.

Publicidad

"Tan hermosa ❤️ Martina, un beso ❤️", añadió otro.

"Aquí tenemos la antorcha humana, interpretada por Martina 😂🔥🔥", dijo un seguidor más de la artista.