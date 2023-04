Posando con la barriguita de Lorelei Tarón, Falcao celebra “la bendición de un hijo más”

Este domingo Radamel Falcao García volvió a revelar la felicidad que siente ante la llegada de su quinto hijo en compañía de su esposa Lorelei Tarón. En la nueva imagen se evidencia también que no falta mucho para la llegada del nuevo integrante.

“Se agranda la familia, mamá y papá por 5ta vez. Estamos felices y agradecidos con Dios por la bendición de un hijo más en nuestras vidas”, escribió el delantero del Rayo Vallecano.

La noticia del quinto hijo de la pareja llegó hace unos días. La confirmación estuvo a cargo de Lorelei Tarón, quien en su cuenta de Instagram posó mostrando la pancita.

“El amor se multiplica y nosotros también. Nuestro mayor proyecto de vida es LA FAMILIA. ¡Vamos a ser papás por quinta vez!”, comentó la cantante argentina.

Jedidiah, Dominique, Desirée y Annete García Tarón son los hijos de Radamel Falco y Lorelei Tarón.

En otras noticias de entretenimiento

A través de una conmovedora carta, publicada en sus redes sociales, Shakira dejó una especial despedida en la que agradeció al público español y a las amistades que allí hizo.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, reconoció la cantante, al tiempo que explicó que “hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”.

Shakira agradeció “a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, por supuesto una evidente metáfora relacionada con lo vivido en su vida, incluyendo la situación con Piqué.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, agregó.

También dedicó una línea conmovedora “a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”.

“Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, puntualizó.

Shakira y sus dos hijos se instalarán en Miami tras las vacaciones de Semana Santa, un traslado que la colombiana notificó personalmente a su expareja Gerard Piqué, han confirmado este sábado fuentes cercanas a la cantante.