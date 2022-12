Preferiría cortarme las muñecas: Daniel Craig sobre volver a ser James Bond

El actor británico promociona estos días la más reciente película de James Bond, "Spectre".

En una entrevista que publica la edición londinense de la revista Time Out, al ser preguntado por si le gustaría rodar una nueva película de la franquicia, Craig respondió: "¿Ahora? Preferiría romper un vaso y cortarme las muñecas. No, en este momento no. Desde luego que no".

Matizó después que "durante al menos uno o dos años" no quiere "pensar en ello".

"No sé cuál es el siguiente paso. (...) No estoy hablando con nadie sobre nada. Si hiciera otra película de Bond sería solamente por dinero", añadió Craig, que se puso en la piel del agente 007 por primera vez en 2006 y ha rodado cuatro películas de la saga -"Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) y "Spectre" (2015)-.

Sobre su sucesor, Craig afirma: "Mira, no me importa nada. Que tengan buena suerte".

Craig se reencuentra en "Spectre" con el director británico Sam Mendes, que ya le dirigió "Skyfall", hasta ahora la cinta más taquillera en la historia de la franquicia.

Tras estas declaraciones, el actor inglés David Harewood, conocido por su papel en la serie "Homeland", declaró al diario británico Evening Standard que estaría dispuesto a convertirse en el siguiente 007.

"Todo el mundo quiere ser James Bond. Hay una larga lista de nombres que van antes que yo, pero probaré suerte. Bond es un papel icónico", afirmó.