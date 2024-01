Premios Emmy 2024: Pedro Pascal, Selena Gomez, Jenna Ortega y otros famosos en la alfombra roja

En el Microsoft Theater de Los Ángeles, en Estados Unidos, se lleva a cabo la esperada gala de los Premios Emmy 2024, en su edición 75. Los galardones que en 2023 no pudieron llevarse a cabo a causa de las huelgas en Hollywood.



Estos premios se han caracterizado a lo largo de más de 50 años por exaltar a las mejores series de televisión y plataformas de streaming estrenadas en Estados Unidos.

En esta ocasión las que se lanzaron entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023, motivo por el que algunos de los estrenos más importantes del año pasado no aparecen entre los aspirantes.

Los nominados se anunciaron el 12 de julio de 2023 y esta noche finalmente se conocerán a los grandes ganadores. Succession, una producción de HBO, fue la más nominada aspirando a 27 premios en importantes categorías, seguida por The White Lotus, de la misma plataforma, con 23 nominaciones.

Estas son algunas apariciones destacadas de famosos y nominados en la alfombra roja de los Premios Emmy 2024:

Pedro Pascal se presentó en la alfombra acompañado de su hermana Lux Pascal. Es la primera vez que el actor chileno asiste a unos Premios Emmy.

El actor de The Last Of Us está nominado a mejor actor principal en serie dramática por su protagónico en la producción basada en un video juego y mejor actor invitado en comedia por su aparición en Saturday Night Live.

Por su parte, Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin, los protagonistas de Only Murders in the Building también hicieron presencia en la alfombra roja.

Jenna Ortega, la joven protagonista de Wednesday también sorprendió en la gala con un vestido lleno de brillantes. La intérprete de 21 años está nominada en la categoría

mejor actriz de comedia.