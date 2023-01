Premios Emmy no tendrán presentador este año

El show, que llega a su versión número 71, quiere hacer un homenaje a las series que llegaron a su fin en 2019.

Los prestigiosos premios Emmy, que galardonan lo mejor de la industria de la televisión estadounidense, se quedarán sin conductor en la gala de este año.

La organización de este esperado evento anual decidió no contar con un maestro de ceremonias, ya que desea hacer un homenaje de más duración a los programas que concluyeron este año.

Una de estos es la aclamada serie Juego de Tronos, que, con su atractiva trama de intrigas políticas, guerras, sexo y hasta dragones, es la que más nominaciones suma dentro de esta versión, con un total de 35 en varias categorías, entre las cuales está mejor serie dramática.

Otro famoso seriado que terminó fue The Big Bang Theory, una sitcom que contó las divertidas vivencias de un grupo de inteligentes jóvenes, pero topres socialmente.

Los organizadores explicaron que el tener un presentador implica un gasto en tiempo que va desde los 15 a 20 minutos dentro de dicha gala.

Sin embargo, esta no es la primera vez que pasa esto en los Emmy, pues en las galas de 1975 y 1998 tampoco se contó con un anfitrión.