Premios India Catalina 2023: Gol Caracol, Los informantes y Las Villamizar, entre los ganadores

Este domingo, 26 de marzo de 2023, se celebró en Cartagena la trigésimo novena edición de los Premios India Catalina.

El Gol Caracol obtuvo el galardón en la categoría a mejor producción deportiva gracias al cubrimiento que realizó durante el mundial de Qatar 2022.

Además, el programa de análisis y opinión 'Los informantes' ganó en la categoría a mejor producción periodística.

Respecto a otras producciones de Caracol Televisión , Diego Guarnizo ganó el premio a mejor director de arte por su participación en la serie ‘Las Villamizar’.

Publicidad

Los Premios India Catalina 2023 se entregaron en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Durante el evento, Alejandra Borrero recibió el Premio Víctor Nieto a toda una vida.



Los Informantes, Gol Caracol y Las Villamizar son los primeros proyectos del Canal Caracol que han sido reconocidos durante la ceremonia de los premios India Catalina, evento que se lleva a cabo en Cartagena.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/qKTgvU8CsJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 27, 2023

En la categoría a mejor actriz protagónica del año, la ganadora fue Mariana Gómez por su papel en la novela ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, donde interpretó a la artista de música popular.

Como todos los años, en esta edición número 39 de los Premios India Catalina 2023, el público fue el encargado de elegir al ganador en cinco de las categorías y su voto fue sumado al de los miembros votantes como porcentaje para la definición de todos los ganadores.

Publicidad

En otras noticias:

Javier Hernández reveló qué fue lo que lo sacó del Mundial de Qatar

En entrevista con La Red , programa de Caracol Televisión, Javier Hernández Bonet reveló cuál fue la situación que vivió en Qatar cuando fue enviado para realizar el cubrimiento del Mundial, que tuvo lugar el pasado mes de diciembre.

El director y presentador de Gol Caracol empezó diciendo que todo inició con un dolor que tuvo en la parte alta del estómago y que lo obligó a trasladarse al hotel donde se hospedaba en Doha.

“Un dolor antes del partido entre Argentina y Arabia Saudita. Me aguanté el dolor hasta que llamé a Gonzalo Guerra, director operativo, y le dije: 'No puedo más'”, relató Javier Hernández.

Publicidad

El periodista se trasladó al hospital, donde, lamentablemente, le dieron un diagnóstico errado.

“Me dieron medicamentos para algo que no correspondía a lo que me estaba pasando. Me diagnosticaron una gastritis y esos medicamentos lo que hicieron fue irritar mucho más la vesícula. Empezamos a hacer contacto con un médico hindú, se le pidió que hiciera más exámenes, dijo que era una gastritis y me devolvieron al hotel”, recordó.

El problema del presentador era en la vesícula

Publicidad

Por siete días, Javier Hernández Bonet estuvo en el hospital. Gracias al apoyo de sus compañeros y de su hijo, Juan Pablo, el periodista logró sacar fuerzas para seguirse recuperando, incluso admitió que bajó nueve kilos.

“Estando, tal vez, en mi día más crítico, me encerré en el baño y recibí varias llamadas: Betty y su esposo, Manuel y la mamá de Falcao García y empieza a hablarme de la esperanza, de acercarse a Dios. Oramos una media hora y empecé a sentir que había una luz”, comentó.

Javier Hernández logró estar en la transmisión de la final del Mundial de Qatar. Cuando regresó a Colombia fue sometido a una cirugía de la vesícula y, hasta el sol de ahí, se encuentra en muy buen estado de salud.