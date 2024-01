Premios Oscar 2024: ¿por dónde puede ver las películas nominadas?

El martes 23 de enero se dieron a conocer los nominados a los Premios Oscar, evento que se realizará el próximo 10 de marzo en el teatro Kodak de los Ángeles en su edición 96.



La lista de nominados, que fue anunciada por la actriz Angela Bassett, superó las expectativas de los críticos y el público, con un equilibrio entre películas de gran presupuesto y producciones independientes.

Luego de haber conocido los Globos de Oro y los Critics Choise Awards, la lista de nominados tiene altas expectativas con los diferentes títulos que aparecen y los cuales ya se pueden disfrutar desde casa por medio de las plataformas de streaming.

Entre las películas más destacadas se encuentran Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica; Barbie, la versión cinematográfica de la popular muñeca; y Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, sobre el asesinato de indígenas en Oklahoma en la década de 1920.

Películas como La sociedad de la nieve, Barbie, Pobres criaturas, entre otras, se destacan entre las más sonadas de la temporada. Por eso le traemos los nombres de las películas que están disponibles en plataformas como Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, Paramount+ y Apple TV+.



Netflix



American Fiction.

Anatomía de una caída.

Los que se quedan.

Vidas pasadas.

Maestro.

La sociedad de la nieve.

Nyad.

La memoria infinita.

El después.

Prime Video



Oppenheimer.

La zona de interés.

Golda.

Rojo, blanco y sangre azul.

HBO Max



Killers of the Flower Moon.

Spider-Man: a través del Spider-Verso.

Star+



Pobres criaturas.

Resistencia.

Disney+



The Holdovers.

Indiana Jones y el dial del destino.

Elementos.

La última tienda de reparaciones.

Había una vez un estudio.

Paramount+



Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1.

Apple TV+



Flamin' Hot: La historia de los Cheetos picantes.

Los asesinos de la luna.

Sorpresas en los Premios Oscar

Es fundamental tener en cuenta que el reciente anuncio de la lista a los Premios Oscar estuvo marcado por sorpresas y polémicas. En particular, la película de Barbie generó controversia al ser nominada a Mejor Película, mientras que notables ausencias como las de Greta Gerwig y Margot Robbie en las categorías de Mejor directora y Mejor actriz principal, respectivamente, generaron debate.

A pesar de ello, hubo reconocimientos como las nominaciones de Ryan Gosling y América Ferrera en las categorías de Mejor actor y Mejor actriz de reparto. Asimismo, el actor quien interpretaba a Ken en la película de Barbie, expreso su descontento al no ver estos dos nombres en la lista de los Premios Oscar expresando lo siguiente:

"Me siento muy honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken.

Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, garra y genialidad.” Fueron algunas de sus palabras.