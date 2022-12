“Preparación y dedicación”: José María Ramos es el nuevo rey del Festival Cuna de Acordeones

Oriundo del municipio de Urumita y miembro de la dinastía Ramos, se llevó el triunfo en la versión 39, que reúne a los mejores exponentes del género.

“Cada día me siento orgulloso de ser representante de una dinastía y de conseguir cada día triunfos, y no me canso de defender mi folclor vallenato", afirmó José María Ramos, rey Cuna de Acordeones 2017.

La fiesta empezó con Rafa Pérez, quien desde temprano puso a cantar al público. Luego, el turno fue para la gente de Omar Geles que rindió homenaje en tarima al gran Martín Elías, Patricia Teherán y Kaleth Morales.

"Me siento en mi casa. Siempre había venido a tocar el acordeón y ya en dos oportunidades he venido a cantar, pero hoy ha sido un día especial porque Villanueva se sobró”, aseguró Omar Geles, cantante.

Otra de las grandes presentaciones de la noche fue la de Peter Manjarrez y Juancho de la Espriella.

"Aquí en Villanueva nacieron todos esos grandes de la música vallenata, la dinastía de los Zuleta, de los Romero, de los Ovalle, de los Maestre, de los Murgas”, expresó Peter Manjarrez, cantautor.

Alfredo Gutiérrez puso las notas y Poncho Zuleta la voz en el...