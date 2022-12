Preparan una nueva película de Harry Potter y este sería su reparto

New York Daily News afirma que Warner Brothers quiere producir una trilogía basada en la obra de teatro de J.K. Rowling, que continúa la historia de su saga literaria, y cuenta con el regreso de Daniel Radcliffe. Eso sí, el proyecto tardará en ponerse en marcha porque la productora y Rowling están ocupados con el universo del spin-off de Newt Scamander (otra trilogía) y la estrella tiene una agenda apretada, llena de rodajes y proyectos.

De hecho, las fuentes detrás del rumor señalan que Radcliffe no está precisamente impaciente por recuperar el papel que le hizo famoso: "Ha dejado claro que su mente no está centrada en volver pronto al personaje, y eso podría ser así hasta que llegue a los 40". El actor apareció envejecido gracias a la magia del maquillaje en el final de 'Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2'.

Sin embargo, resulta curioso que, de momento, sólo se diga que le quieren a él en el reparto cuando en la obra también aparecen Hermione, Ron y otros personajes que han tenido rostro en la gran pantalla.

Habrá que esperar un poco más para descubrir el plan de Warner, mientras tanto, 'Harry Potter y el legado maldito' estará disponible en las librerías españolas a partir del 28 de septiembre gracias a la editorial Salamandra.

Aquí la sinopsis:

Ser Harry Potter nunca ha sido tarea fácil, menos aún desde que se ha convertido en un ocupadísimo empleado del Ministerio de Magia, un hombre casado y padre de tres hijos.

Mientras Harry planta cara a un pasado que se resiste a quedar atrás, su hijo menor, Albus, ha de luchar contra el peso de una herencia familiar de la que él nunca ha querido saber nada. Cuando el destino conecte el pasado con el presente, padre e hijo deberán afrontar una verdad muy incómoda: a veces, la oscuridad surge de los lugares más insospechados...