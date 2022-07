Presentador Carlos Vargas se llevó tremendo susto mientras iba en un taxi en Bogotá

El presentador del programa La Red, de Caracol Televisión, Carlos Vargas narró en video el tremendo susto que se llevó mientras iba en un taxi, camino a su trabajo, en Bogotá.

Por medio de redes sociales, Carlos Vargas contó que, a pocas cuadras del canal, uno de los vidrios del carro en el que iba se estalló y, como iba distraído, llegó a pensar lo peor.

“Un artefacto reventó el vidrio del taxi en el que iba y me salvé por un pelo”, fue el texto con el que acompañó los clips en los que contaba detalles del incidente.

“Estaba en el taxi leyendo el libreto del programa, cuando de repente sentí un estallido. Me agaché porque me dio miedo, pero cuando me levanté vi que el vidrio del carro estaba estallado… Por fortuna -Diosito, gracias- llevaba la ventana arriba y no pasó a mayores”, relató Carlos Vargas.

Aunque no supieron exactamente qué objeto fue el que golpeó el taxi, se presume que era una piedra levantada, sin querer, por un hombre que se encontraba podando el pasto.

Pasado el susto, Carlos Vargas dio un parte de tranquilidad a sus seguidores y continuó con sus labores.