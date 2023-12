Presentador de Día a Día se habría divorciado: esto es lo que se sabe

En el mes de marzo de 2022, la pareja conformada por el chef Juan Diego Vanegas, presentador de Día a Día, y la apneista profesional Sofía Gómez contrajo nupcias en una ceremonia privada. Sin embargo, en diciembre de 2023, el rumor de la separación entre los dos famosos toma cada vez más fuerza.



Juan Diego Vanegas, reconocido por ser el chef que trae deliciosas recetas a las mañanas de Caracol Televisión y, actualmente, también risas en el programa La vuelta al mundo en 80 risas, estaría soltero nuevamente.

Los rumores sobre la separación del presentador de Día a Día de la deportista colombiana iniciaron en las redes sociales, cuando los seguidores de ambos empezaron a notar que dejaron de aparecer juntos en diferentes publicaciones y eventos públicos.

Aunque esto no era necesariamente un señal de alarma porque ambos preferían no mostrar muchos detalles de su vida privada en redes. Sin embargo, a eso se le sumó que tanto Juan Diego Vanegas como Sofía Gómez ya no conservan en sus perfiles de Instagram ninguna foto juntos y en recientes momentos a los dos se les ha visto sin el anillo de matrimonio.



El programa de farándula Lo Sé Todo habría confirmado la separación a través de una "fuente cercana a la pareja". Los presentadores Ariel Osorio y Nanis Ochoa expresaron en el segmento que "el chef está soltero".

Además, uno de los periodistas del programa encontró a Sofía Gómez en un evento público y le preguntó por el presentador de Día a Día, la apneista apenas dijo "está bien", y cuando le cuestionaron si se había terminado la relación alcanzó a decir: "Sí, ni modo".

Así las cosas, el matrimonio entre Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez tan solo habría durado un año y algunos meses. Sin embargo, el chef no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.



En la actualidad, el presentador de Día a Día también hace parte de La vuelta al mundo en 80 risas, programa en el que junto a Piroberta recorrerá diferentes ciudades de Alemania e Italia.