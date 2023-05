Presentador llama “ardida” a Shakira tras su discurso en los Billboard

Shakira fue exaltada el pasado fin de semana en la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard y sus palabras, tras recibir el premio ‘Mujer del año’ en Miami, Estados Unidos, le siguen dando la vuelta al mundo.



Durante el evento, que se llevó a cabo en el Wasco Center, la barranquillera agradeció a quienes la han acompañado en el proceso de separación que ha enfrentado el último año y tras el cual cambió su lugar de residencia, yéndose junto a sus hijos y sus padres de España a Estados Unidos.

Además, Shakira se refirió a la inspiración de sus recientes canciones y exaltó a las mujeres.

"No importa tanto si alguien te es fiel o no, lo que importa es si sigues siéndote fiel a ti misma. Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso de camino a mí misma. Las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres. Por ustedes escribí lo que escribí y canté lo que canté. Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse, solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia y bailar extasiada”, agregó la cantante colombiana.

Aunque las declaraciones de Shakira fueron aplaudidas por gran parte de sus seguidores, no faltaron las críticas y algunas de ellas llegaron desde México, en donde el presentador Daniel Bisogno tildó a Shakira de “ardida”.



“Eterno, recurrente. He escuchado eso mil veces. Ya bastante con la canción (refiriéndose a la Music Sessions #53 que la colombiana sacó junto a Bizarrap) y lo que ha cobrado, como para seguir con eso”, dijo Bisogno en el programa Ventaneando.

Publicidad

El también comediante, sin embargo, destacó que “de ese discurso que, si bien repitió muchas palabras que podemos encontrar en muchos lugares, sí dejó ver algunas cosas de ‘no importa si te pusieron el cuerno o no’”, pero agregó “no crees que es demasiado ya, ya es de ardido absolutamente. Ya es un exceso”.

Publicidad

También dijo “que arregle sus facturas con Hacienda, esas son las que tiene que arreglar”, haciendo referencia al problema de evasión que Shakira enfrenta en España.

Durante el mismo programa, otras colegas de Daniel Bisogno, Linet Puente y Rosario Murrieta, defendieron a la colombiana.

Hay que recalcar que, al cerrar su discurso en los Billboard, Shakira subrayó, como previendo críticas al estilo de Bisogno: "Las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir. Y aunque alguno se haya quejado por ahí, ya no hay marcha atrás, porque juntas hemos dado un paso al frente".