Presentadora se burló de labio leporino de Joaquin Phoenix y famosos la obligaron a disculparse

Mientras Wendy Williams hablaba de las 11 nominaciones que recibió ‘Joker’ a los premios Óscars, hizo un gesto que desató la furia en redes sociales.

Durante el programa ‘The Wendy Williams Show’, la anfitriona inició destacando los aciertos de la cinta y después se refirió a los atributos físicos del protagonista, entre los que mencionó su “mirada penetrante”.

Sin embargo, Williams después hizo un gesto para imitar el labio fisurado de Joaquin Phoenix y, aunque los asistentes al programa se rieron, las voces de protesta fueron inmediatas.

For a solid 10 seconds she used her finger to mimic a cleft lip while the audience laughed. Imagine how my 5 year old would take it if he saw it? @WendyWilliams

I only speak on it bc I’m personally informed and educated on the topic. #bebetter Do work Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4

— Matt Groark (@groarkboysbbq) January 8, 2020