Presidenta de Miss Universo renunció a su cargo en plena ceremonia: ¿por qué razón?

Durante la ceremonia del Miss Universo 2023, que tuvo lugar en El Salvador, el pasado sábado 18 de noviembre, la presidenta de la organización, Paula Shugart, compartió que renunciaba a su cargo.

El anuncio lo hizo a través de redes sociales, durante la competencia de trajes típicos del certamen de belleza.

“¡Adiós, Universo! Gracias por la mayor aventura que alguien podría desear. Ha sido un honor y un privilegio guiar esta marca como presidente en las buenas y en las malas durante más de 20 años. Gracias a nuestros fans, directores y a las increíbles ganadoras que he tenido la bendición de conocer a lo largo de los años. ¡Eres lo que hace grande a Miss Universo! ¡Los amo a todos!”, acotó en primera instancia.

La ahora expresidenta de Miss Universo no compartió las razones de su dimisión; sin embargo, dejó en claro que “para evitar especulaciones, definitivamente no me retiro. ¡Los veré a todos pronto!”.

Tras conocerse la renuncia de Paula Shugart, usuarios de las redes sociales no tardaron en pronunciarse, agradeciéndole por su entrega a la organización.

“Tu amor por la marca, clase e inteligencia lideraron la empresa con éxito”, “Te agradezco por todo lo que has dedicado en estos 20 años”, “Eres una luz que seguirá brillando en lo que queda del camino”, “Te deseo lo mejor en este nuevo capítulo. Sin duda seguirás haciendo grandes cosas”, señalaron algunos.

¿Quién resultó ganadora del Miss Universo 2023?

Fueron 83 aspirantes de todo el mundo que llegaron al Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en El Salvador, con la esperanza de llevarse la corona.

Finalmente, quien se quedó con el título de Miss Universo 2023 fue Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, quien pasó por todos los filtros y desfiles hasta convertirse en la ganadora de la edición número 72 del certamen de belleza.

Sheynnis Palacios es una comunicadora social, modelo y promotora comunitaria de 23 años que se ha destacado por apoyar causas que promueven el cuidado de la salud mental.

En segundo lugar quedó Miss Tailandia, Anntonia Porsild, mientras que en el tercero quedó Miss Australia, Moraya Wilson.