Presidente de Fenavi desmiente lo que dijo Natalia París sobre el pollo

El presidente de Fenavi, en diálogo con Blu Radio, explicó que "comercialmente no se producen hormonas para los pollos".

"No tienen hormonas inyectadas", aclaró Moncada, y agregó que si eso se llegara a hacer "normalmente se inyectan hormonas masculinas".

Cuando se inyectan hormonas femeninas, por lo general, son "de la misma especie", agregó.

Recalcó que este tipo de práctica "tiene que tener autorización del ICA", y que en Colombia "ni están aprobadas, ni están registradas".

"No hay aprobada hormona de crecimiento para pollos ni para cerdos. Sí la hay en el caso de la carne de res", explicó.