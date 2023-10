Prima de Alejandra Villafañe la recordó con sentido mensaje: "Cada día duele más"

Luego de la triste noticia de la muerte de Alejandra Villafañe, seguidores, colegas y seres queridos de la actriz colombiana han expresado su luto y dolor en las redes sociales. Una de ellas fue Claudia Villafañe, prima de la exreina colombiana, quien le dedicó un extenso y emotivo mensaje.



"Lo duro de este duelo no se compara jamás con la dicha de haberte tenido en mi vida. Haber nacido primas fue solo la antesala de esa gran amistad que tejimos al lado de la flaca. Gracias por iluminar todo con tu sonrisa, por acompañarme en este plano por tantos años. Ahora te sentiré en la brisa, en el solecito, en el mar que tanto amaste, en tu hermana y en tu mami, veré mucho de ti en tu papi, te sentiré a través de nuestra familia, por el poder del AMOR", escribió Claudia.

Añadió: "Cuando recibí la noticia, después de gritar de dolor, dejé el egoísmo, cerré los ojos y te envié luz para que siguieras el camino que te llevaría de regreso a casa. EL MILAGRO SE HIZO 🙏🏽🤍 gracias al TODOPODEROSO por tu vida 🙏🏽 Lo hiciste muy bien, alma bonita ♥️".

Además, Claudia compartió unas palabras en sus historias de Instagram en las que recordó algunas cualidades de Alejandra Villafañe y anécdotas que juntas vivieron durante su niñez. La joven cerró el mensaje con la frase "Cada día duele más".



¿Qué tipo de cáncer tenía Alejandra Villafañe?

Ante el luto que sufre el mundo de la farándula en el país, muchos se preguntaron qué tipo de cáncer padecía la actriz. Fue la misma Alejandra Villafañe quien les contó a sus seguidores que los médicos le diagnosticaron cáncer de mama y de ovarios.

"Un día me dijeron que tenía un milagro en el seno, un milagro en el otro y un milagro muy grande en el ovario derecho", expresó en su cuenta de Instagram. "Me pregunté… ¿Por qué los senos? ¿Por qué el ovario? ¿Por qué después de estar trabajando tan conscientemente en mí los dos últimos años? ¿Qué más tenía que aprender? Me pregunté repetitivamente", agregó.

El cáncer de mama es uno de los más comunes entre las mujeres. El de ovarios es menos frecuente, pero más difícil de diagnosticar en etapas tempranas, lo que reduce las posibilidades de curación, según expertos.

Ambos tipos de cáncer requieren un tratamiento adecuado y oportuno, que puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal.

Alejandra Villafañe se sometió a una cirugía y a muchas sesiones de quimioterapia como parte de su tratamiento, pero lamentablemente la enfermedad le arrebató la vida. Su muerte causó conmoción y tristeza en el mundo del entretenimiento colombiano, donde se destacó por su belleza, talento y carisma.