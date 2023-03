Primo y Paz, del equipo Omega, se convirtieron en los primeros eliminados del Desafío The Box 2023

El Desafío The Box 2023 ya arrancó y los primeros eliminados fueron Primo y Paz, los dos pertenecientes al equipo Omega. Pese a que dieron su máximo esfuerzo, haber estado tantas noches en playa baja les pasó factura.

Entre lágrimas y con mucha tristeza, Primo y Paz, que tenían los chalecos de la sentencia, tuvieron que dejar a sus compañeros.

“Todos vinimos con las mismas ganas, realmente no me quería ir tan rápido. Venimos de condiciones que no se las deseo a nadie. Me da tristeza dejar al equipo solo, a todos los llevo en el corazón. Pasamos las peores y siempre una sonrisa. Mantengan esa sonrisa, porque si estamos acá es porque tenemos las condiciones”, dijo Paz.

Entretanto, Primo, creador de contenido nacido en Chocó, aseguró que luchará por llevar condiciones de vida dignas a sus paisanos: “Los niños son divinos. Mi zona está retirada de la civilización y cuando ellos llegan a las ciudades les hacen matoneo porque no tienen desarrollo. Quiero cambiar eso, estoy en proceso”.

Dejando atrás las eliminaciones, hay tensión en Gamma luego de que Black tocara el agua de la piscina, una situación que estaba totalmente prohibida. Aún no se sabe cuál será la sanción para ese equipo.

Mark Zuckerberg dio la bienvenida a su tercera hija: "Eres una pequeña bendición"

El magnate estadounidense Mark Zuckerberg confirmó, mediante varias fotografías publicadas en sus redes sociales, el nacimiento de Aurelia Chan Zuckerberg, su tercera hija. El fundador y presente de Meta (Facebook) se mostró muy feliz junto a su recién nacida.

"Aurelia nació hoy ¡Bienvenida al mundo, Aurelia Chan Zuckerberg! Eres una pequeña bendición", escribió Mark Zuckerberg.

"La mirada serena de quien nació multimillonaria", "ella es simplemente la más linda", "¿qué se siente al nacer como el niño más rico del mundo?" y "felicidades hermano" fueron algunas opiniones.

¿Qué significa el nombre Aurelia?

Se trata de un nombre de origen latín que significa ‘dorada y resplandeciente’. Mark Zuckerberg y Priscilla Chan también son padres de Maxima Chan Zuckerberg, nacida en 2015, y August Zuckerberg, nacido en 2017.