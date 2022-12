Prince, inmortalizado con nuevo álbum de canciones inéditas

Un álbum homenaje a Prince, el fallecido ícono del pop, que retoma muchos de sus grandes éxitos y agrega un tema inédito, saldrá a finales de noviembre como preámbulo de un disco póstumo que verá la luz el próximo año, anunció Warner Brothers Records. Vea también: Prince murió por sobredosis de analgésicos, según investigación

El nuevo álbum, que estará a la venta el 22 de noviembre en Estados Unidos y el 25 en el resto del mundo, contendrá 40 grandes hits del músico, una canción que data de 1982 y conocida por los fans pero que jamás se publicó oficialmente, 'Moonbeam Levels', y un álbum de fotos de 12 páginas.

Además, el sello del músico anunció para el año próximo, sin especificar la fecha, un nuevo álbum doble: una versión remasterizada de 'Purple Rain', que había recibido el visto bueno de Prince antes de su muerte, acompañada de "canciones nunca publicadas".

Prince murió a los 57 años el 21 de abril pasado por una sobredosis accidental de un potente analgésico. No dejó testamento, pero dejó una gran cantidad de grabaciones de temas que no llegaron al público.

El administrador encargado de gestionar su propiedad de Paisley Park, en Minnesota, explicó recientemente que no contaba con dinero para pagar los impuestos. La propiedad fue abierta al público a principios de octubre.