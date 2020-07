Prince Royce pide a sus compatriotas que se cuiden tras confirmar que tiene COVID-19

“Pensé que tomando precauciones, lavándome las manos y usando una máscara sería suficiente, pero no lo fue. Sé que el 4 de julio se aproxima, sé que hemos estado encerrados, que queremos salir pensamos que no nos va a pasar a nosotros y es real. Hay gente que no está practicando el distanciamiento social, viendo a personas sin máscaras pienso que tenemos que proteger a los demás”, dijo.

El artista de 31 años además mostró otra preocupación frente a “los que tienen condiciones de salud preexistentes o sistemas inmunológicos débiles”.

Y aprovechó para hacerles un pedido a los más jóvenes: “Comienza también por la juventud. Hay mucha gente saliendo y solo quisiera pedirles que si no tienen que salir, no salgan, protejamos a nuestras familias, protejamos a nuestros padres y pensemos en los demás. Mucho amor, besos”.

Este sábado el país del Tío Sam celebra su independencia, lo que preocupa a las autoridades, pues tiene más de 2.732.000 casos de coronavirus confirmados y 126.600 muertos por la enfermedad.