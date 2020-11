¿Probando nuevo look? La imagen con la que J Balvin hizo reír a más de uno

J Balvin siempre se ha mostrado polifacético en cuanto a su imagen. Ha lucido el pelo de todos los colores posibles y esta vez no fue la excepción.

El cantante apareció después de su presentación en los premios Grammy Latino con un inesperado look, donde luce el pelo liso, largo y rubio.

“Un tipo serio Jose, tal cual como me quería ver mi ex ex ex ex suegra con este flow”, escribió el intérprete de ‘Rojo’.

La imagen desató una ola de comentarios y sonrisas entre sus seguidores.

“¿Se hizo el chocoliss?”, le preguntó uno, mientras que su exnovia la Mona Osorio comentó:

"Que Dios bendiga tu pelo malo, porque así, jum”.

En fotos desde distintos ángulos, Balvin se dejó ver con lo que es evidentemente una peluca muy particular.