Programa de chisme expuso infidelidad de futbolista Paolo Hurtado y su esposa reaccionó de inmediato

Magaly Medina es una vedette de la farándula peruana famosa por su programa Magaly TV, que lleva más de una década produciendo noticias de entretenimiento. En su más reciente edición develó que el futbolista de la selección de fútbol de Perú Paolo Hurtado le estaría siendo infiel a su esposa. Según las imágenes difundidas por esa cadena, fue captado besándose con una modelo llamada Jossmery Toledo.

El escándalo estalló porque el centrocampista lleva casado más de una década con Rosa Fuentes, madre de sus dos hijos y quien actualmente se encuentra embarazada.

Las imágenes reveladas por el programa Magaly TV, la firme muestran a Paolo Hurtado y Jossmery Toledo muy románticos, en medio de besos y caricias. Las cámaras hicieron énfasis en que en ese momento el deportista portaba aún su argolla de matrimonio.

Ampay de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo en Cusco. Como siempre los hombres pensando con lo de abajo y se olvidan que tienen una familia de por medio.#MagalyTVLaFirme pic.twitter.com/WAFnIhOT9a — La Doñita Que Habla (@donitaquehabla) March 22, 2023

Tras la emisión, Rosa Fuentes, la pareja de Hurtado, comunicó su descontento a través de redes sociales, así como una radical decisión:

“A la opinión pública,

Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado.

Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo.

Por favor, pido respeto por mis 2 menores hijos y consideración a mi estado de gestación.

Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado”

De inmediato, las redes sociales se inundaron de mensaje de apoyo: “Excelente decisión, es el mejor ejemplo de amor propio que has podido dar a tus hijitos”, “Como dijo Shakira, hay un lugar en el infierno para mujeres que no apoyan a otras” y “¡Tú puedes sola! No necesitas a personas que no te respetan”.

Por otra parte, en Twitter ha sido tendencia Paolo Hurtado, quien por supuesto es blanco de crudas críticas: “Por qué culpan a Josmery. Él le pudo haber dicho muchas cosas, aquí el único culpable es él por no valorar a su familia, familia que ya perdió y más que todo faltó el respeto”.

Otro usuario pidió dejar de calificar de “perro a Paolo Hurtado. Llamarle ‘perro’ a un infeliz traidor es menospreciar al animal más fiel, leal y cariñoso”.

“Qué onda con las personas que son como Jossmery Toledo y Paolo Hurtado. ¿Para qué tienen pareja si no van a respetar?, ¿Por qué meterte con alguien que tiene familia?”, lamentó otra tuitera.

Otro ingrediente que ha causado indignación lo sacaron a relucir más medios del Perú, pues en el pasado la esposa de Paolo Hurtado denunció que le estaban pidiendo dinero a cambio de unas fotografías de su esposo con la hoy mencionada modelo Jossmery.

En ese momento, Rosa creyó que se trataba de una simple extorsión, pero para verdades el tiempo.