Prográmese con el Hay Festival Medellín, un encuentro con la cultura

Por segunda vez regresa Hay Festival Medellín con una programación que incluye conversaciones sobre ciencia, arte y literatura.

Los encuentros se realizarán en el Parque Explora, el Parque de los Pies Descalzos, el Teatro Pablo Tobón Uribe y el Parques Biblioteca, con entrada gratuita.

La secretaria de Cultura Ciudadana, Amalia Londoño Duque, destacó que la estrategia Adopta un Autor, que se vive durante la Fiesta del Libro de Medellín, también se tendrá en el Hay Festival Medellín 2016.

“Porque con Adopta un Autor podemos lograr que los niños empiecen a involucrarse con los libros y a tener conversaciones con los escritores, a veces incluso sin necesidad de haberse leído el libro. De esta manera logramos que los autores terminen descubriendo su sensibilidad con los niños. Esa es una experiencia que debía estar en un Festival como este”, afirmó la secretaria.

En el ámbito literario el evento contará con el escritor suizo Peter Stamm, el investigador canadiense de origen Mohawk Taiaiake Alfred, el escritor japonés Takashi Hiraide autor de El gato que venía del cielo.

También se contará con la presencia del argentino Patricio Pron. La autora y actriz inglesa Jessie Burton estará en diálogo con la periodista antioqueña Ana Cristina Restrepo.

En el área de Ensayo se contará con la presencia de Yuval Noah Hariri, de Israel, autor de la obra De animales a dioses, una breve historia de la humanidad, el libro más vendido del año, con más de un millón de ejemplares.

También estará Johann Hari, autor británico de Tras el grito, en el que recorre todo el planeta para exponer su postura sobre la guerra contra las drogas.

Asimismo, los escritores Richard McGuire y Ana Sáinz Quesada nos ilustrarán sobre la novela gráfica.

Entre la programación los asistentes podrán disfrutar de una conversación entre el médico y escritor mexicano Arnoldo Kraus y el doctor Tiberio Álvarez.

Hay Festival cierra su programación en Medellín con Silvia Gómez, directora de Green Peace Colombia, y la proyección especial de How to Change the World, retrato íntimo de los miembros originales del grupo Greenpeace.