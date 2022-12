Puede reparar un motor y no tiene pasaporte: lo que usted no sabe de Isabel II

Fue mecánica durante la Segunda Guerra Mundial

Uno de los hechos más sorprendentes de Isabel Windsor es que en 1945 se unió al Ejército y recibió entrenamiento en mecánica. Es la única de su familia que sabe cómo desarmar un motor y cambiar una llanta. Durante el conflicto, sus padres, el rey Jorge y la reina María, fueron a visitarla a la base en donde fue asignada y la encontraron en overol y llena de grasa trabajando en un camión.

No necesita pasaporte para viajar

En su nombre se expiden los pasaportes para ciudadanos británicos, por lo que ella misma no recibe uno. Por su investidura, no debe pasar ningún control de inmigración en los países de la Commonwealth (Reino Unido y naciones que fueron colonias) y tampoco nadie se imagina que le nieguen la entrada en cualquier otro Estado.

Tampoco tiene licencia de conducción

Como en el caso anterior, las licencias en el Reino Unido se expiden en su nombre por lo que ella no la recibe. Poco conocido es que aprendió a manejar desde muy joven y que disfruta mucho haciéndolo cuando está en Balmoral, su residencia de verano. Algunas veces ella misma, sin guardaespaldas, recorre en sus jeeps la propiedad con sus invitados especiales.