¿Qué comía Simón Bolívar? Un libro se adentra en los secretos culinarios del Libertador

Daniel Henao es un chef que se ha dedicado a investigar cartas y documentos sobre la gastronomía en tiempos de la Independencia.

"Simón Bolívar comía el ‘palo e pique’, que es un sofrito tradicional, es el hogao acompañado de frijol, arroz y chicharrón", dice Daniel Henao, chef e historiador de la universidad ECCI.

"Simplemente dejamos remojar los frijoles en la noche, se les cambia el agua, apenas empiezan a soltar tinta, los sacamos. Y empezamos a cocinar los frijoles hasta que estén blandos y podemos agregar nuestro chicharrón para que suelte todos los aromas y para terminar agregamos hogao para los sabores", explica el chef sobre la preparación.

"Otro de los platos que él comía era la crema de alcachofas, un plato de alto rango. No era un producto sencillo de conseguir y fue algo que se trajo a América".

Varios de estos platillos fueron influencia de su primera esposa María Teresa del Toro, quien murió por la picadura del mosquito del dengue.

“El último plato que tenemos es la ensalada. El tomate, a pesar de que ya estaba en Suramérica, fue traído desde México, era un producto que no era muy sencillo de conseguir. El aguacate era un producto muy afrodisíaco”, explica Henao.

Son productos que hoy parecen comunes, pero que hace 200 años eran difíciles de conseguir en el nuevo mundo.

"Hoy en día hay una abundancia, hay cantidades de ingredientes. Las carnes, el cordero, el cabro. Dicen en algunos archivos históricos que el ajiaco no sólo se comía con pollo, sino que también se acompañaba de cordero o de alguna res que encontraban por ahí. Hoy en día una persona no se come un ajiaco sino es hecho con gallina o con pollo", explica el experto.