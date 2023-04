¿Qué dijo Lina Tejeiro? Aida Victoria Merlano respondió a críticas por video con Andy Rivera

Aida Victoria Merlano ha sido tendencia en los últimos días tras conocerse un video en el que se le veía muy cercana a Andy Rivera. Aunque se especuló de todo, luego se supo que se trataba de una campaña de expectativa por el lanzamiento de un sencillo del artista pereirano.



Y es que Andy Rivera publicó el tema ‘Duda de mí’, cuyo video tiene como protagonista a Aida Victoria Merlano. “Duda de mí ❤️‍🩹. Esta es una canción realmente especial para mí, ya pueden ir a ver el video tan increíble que hice junto a la hermosa @aidavictoriam”, escribió el pereirano en sus redes.

En medio de los rumores, el nombre de Lina Tejeiro no tardó en salir a relucir, pues es de recordar que ella y Andy Rivera tuvieron una relación durante varios años. Además, también se hablaba de una cercana amistad de Aida Victoria Merlano con la actriz.



“¿Aída, qué dijo Lina Tejeiro por las historias?”, le preguntó un seguidor durante un live en sus redes sociales y ella no dudó en responder. “Yo con Lina no me hablo hace 8 meses, entonces no tengo ni idea”, dijo Aida Victoria Merlano.

Aunque a Aida Victoria Merlano y Lina Tejeiro se les ha visto en repetidas ocasiones compartiendo en reuniones de amigos, la actriz explicó hace unos meses cómo era su relación.



"Somos muy cercanas. La quiero, nos conocemos, parchamos, pero no hablamos todos los días", dijo Lina Tejeiro en conversación con Diva Rebeca, enfatizando en que "mi amiga es Greeicy (Rendón) y hablo con ella constantemente".

Publicidad

Durante su transmisión en vivo por Instagram, Aida Victoria Merlano también se refirió a la creadora de contenido Karen Sevillano, quien la criticó por la cercanía con Andy Rivera.

“Super mal que vos te hables con una persona, la persona te cuente las cosas y luego vos por 'trabajo' vas y tengas ese tipo de cercanía”, fueron las palabras con las que Karen Sevillano se refirió al video de Aida Victoria Merlano.

Publicidad

“Ganas no me faltan, pero yo me pongo a pensar y digo: 'Cuando yo peino a alguien, yo llamo a una marca y le digo hay una... a la que quiero peinar, ¿me patrocinas la peinada?’ Entonces, dicha marca a mí me paga un dinero y yo salgo, agarro y peino, pero si a mí peinar una persona no me va a generar ni dinero ni interacción, prefiero honestamente tragarme mis palabras, porque de gratis jamás”, respondió la influencer.