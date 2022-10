¿Qué estarán buscando los mentores en ‘La descarga'? Esto dijeron

‘La descarga’ será una explosión de talento. Escoger a los mejores, entre los mejores, no será una tarea fácil para los mentores. Los cuatro deben estar de acuerdo y oprimir el botón para que un participante avance en la competencia.

“Aquí hay cantantes excepcionales, hay gente que maneja una técnica envidiable pero no todo es eso, no todo es medible ni tangible. Hay cosas como magia, hay un duende, un magnetismo que cuando está uno se da cuenta y sabe que está y eso es lo que me hace a mi oprimir”, dice Santiago Cruz.

Publicidad

Las mentoras de ‘La descarga’, Maía y Marbelle, coinciden en lo que están buscando.

“Yo hundo ese botón cuando veo una persona que me comunica, me transporta, que usa su instrumento, su voz, para comunicar, para transmitir emociones. Si eso da… yo soy timbre fácil”, señala Maía.

“Más allá de todo lo técnico y lo musical… el alma, ese brillo en los ojos, pararse ahí con la seguridad de lo que está haciendo y eso no lo trae todo el mundo”, agrega Marbelle.

Gusi también busca algo especial: “Es algo que está en el aire, y lo vas descubriendo en el momento en el que tornamesa empieza a girar y uno, ‘esta voz me conecta’, de pronto el baile no y eso es lo que te hace decir sí o no”.

Publicidad

‘La descarga’ llegará en dos días para sacudirnos de la rutina y conectarnos con el ser humano que habita dentro los artistas.