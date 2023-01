“Qué feo ese man”: irrespetuosos comentarios a Jessica Cediel luego de que presentara a su novio

La modelo publicó otra foto con su prometido y algunos usuarios se pasaron con las críticas. Muchos otros han recalcado que lo importante es su felicidad.



Desde que Jessica Cediel hizo pública la relación con su novio estadounidense, los usuarios de redes sociales no han dejado de tomar partido.

Mientras unos expresan que no están conformes con el físico de su pareja, otros la defienden y la continúan felicitando por su compromiso.

Pese a las críticas, la presentadora escribió: “Sólo tú y yo sabemos lo que esto significa para los dos. Te amo. En las buenas y en las no tan buenas”.

El compromiso se conoció el pasado 5 de julio cuando compartió una foto luciendo el anillo junto a su pareja.