¿Qué fue de su vida? Conozca que sucedió con el rapero de la canción ´Mis ojos lloran por ti´

La canción ´Mis ojos lloran por ti´ fue todo un éxito tras su estreno en el año 1996. El tema no dejaba de sonar por la radio y su creación le abrió las puertas a Gustavo Roy Díaz, mejor conocido como Big Boy.

El rapero logró tener gran reconocimiento ya que la canción atrajo a un montón de personas por su particular ritmo y rapidez.

No obstante, la suerte del rapero no fue la misma, y es que después del éxito de ´Mis ojos lloran por ti´ Big Boy salió velozmente del ojo público.

Según comentó el artista en una entrevista, en el año 2016, su disquera no le brindó el apoyo correspondiente, por lo que los siguientes temas no resultaron tan populares como su antecesor.

“Vino una despreciación (sic) del trabajo promocional, el trabajo que hicieron fue muy pobre en cuanto a los demás discos que salieron, porque después de ‘Mis ojos lloran por ti’ yo saqué cerca de cuatro o cinco producciones más, y pues, lamentablemente, no solo en Colombia, si no en el resto del mundo, se me hizo bien difícil la entrada”, expresó.

Sin embargo, Big Boy es un artista independiente en la actualidad, se dedica a realizar shows en vivo para quienes están interesados en su forma de interpretar y publica contenido constantemente en las redes sociales, donde suele interactuar con sus seguidores.

“Vivo completamente de la música, estoy activo constantemente. Hago muchas presentaciones durante todo el año y me la paso viajando”, concluyó.