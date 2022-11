¿Qué ha pasado con Amaia Montero tras la preocupante publicación que hizo en octubre?

Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, preocupó a sus miles de fanáticos con una publicación que hizo el pasado 14 de octubre en Instagram en la que posteó: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Recientemente, una fuente cercana a la cantante le aseguró al medio El Español que "va mejor y está bien".

Amaia Montero, según la misma fuente, está acompañada por su mamá, Pilar Saldías, su hermana Idoia y un "ejército de amigas".

Agrega que lo más importante para la artista en este momento es la publicación de su más reciente trabajo: "Es su mayor ilusión y está volcada en el curro (trabajando sin parar) y en que todo salga bien".

Su hermana mayor, Idoia, dijo hace unas semanas al programa Espejo Público que Amaia Montero es alguien "muy sensible y no lo ha pasado nada bien en algunos momentos, no solo por las críticas de las redes y el físico y demás, sino por la muerte de su padre", quien falleció en el año 2009, algo que al parecer no ha podido superar.



El mismo día que la cantante española publicó su preocupante post, también compartió parte de uno de sus nuevos temas, ‘La boca del lobo’, que parece retratar lo que atraviesa emocionalmente.

Ya solo puedo estar contigo o lejos de mí, ya no lo niego, me echo de menos cuando estoy sin ti. Si pido cara y sale cruz pruebo otra vez, si quiero hachas de guerra tengo una enterrada en el jardín, y si hay que huir, sé correr. Si tiran a matar, río por no llorar, y si me empujan al vacío, aprendo a planear