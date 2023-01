Que JLo no fuera nominada a los Óscar levantó ampolla entre actores y productores latinos

“No podemos ser invisibles en el cine”, dijo Eva Longoria durante LA Collab, iniciativa que busca duplicar oportunidades para esta población en Hollywood.

"Desafortunadamente nuestras caras no están en los premios o las personas que controlan la industria no son una representación de nuestra comunidad, y merecemos más", dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en el evento.

LA Collab está enfocado en buscar espacios frente y detrás de cámaras en el mundo del entretenimiento a los latinos que residen en Estados Unidos.

"Cada año vemos voces latinas (en la industria y los premios) pero muchas veces son extranjeros, y nos sentimos orgullosos de eso, pero necesitamos latinos de Estados Unidos en estas nominaciones y trabajando en la industria", añadió el alcalde.

Garcetti lamentó precisamente, y a modo de ejemplo, la ausencia de Jennifer Lopez entre las nominadas a mejor actriz en los premios Óscar por su actuación en ‘Hustlers’, según la lista de nominados.

LA Collab resalta que los latinos representan casi el 25% de la taquilla, según el Asociación del Cine de Estados Unidos (MPAA); sin embargo, esta comunidad no tiene presencia representativa en las historias que se cuentan en la gran pantalla.

"Siendo los latinos la minoría más grande del país no podemos ser invisibles en el cine, no podemos ser borrados", resaltó Longoria en la presentación de la campaña durante un acto celebrado en el barrio de Boyle Heights, corazón de la comunidad mexicoamericana de Los Ángeles.

Longoria destacó que los actores latinos que son incluidos en los elencos de filmes rodados en el país en su mayoría apenas tienen una o dos líneas en toda la película.

La actriz aludió a los resultados de un reciente estudio del programa USC Annenberg Inclusion Initiative, de la Universidad del Sur de California (USC), que asegura que la representación latina "no ha mostrado progreso significativo en los últimos doce años, con un promedio de 3% al frente de las cámaras en roles protagonistas o secundarios".

El análisis también descubrió que en 70 de las 100 mejores películas de 2018 faltaban personajes latinos.

Longoria destacó que si ya hay ausencias frente a cámaras, el problema es aún mayor detrás de cámaras: de los 112 directores que trabajaron en las 100 mejores películas de 2018, 2,7% eran latinos.

Y cuando se habla sobre las hispanas en puestos de producción y dirección, los números son casi nulos. Dentro de las 1.200 películas dirigidas por mujeres entre los años 2007 y 2018 solo una era latina: la mexicana Patricia Riggen.

"Los números lo dicen, es muy difícil encontrar un espacio para nosotras, tenemos que hacer un esfuerzo doble o cinco veces más", manifestó Riggen.

Para Edward James Olmos, que como la mexicana fueron parte del acto de presentación, el problema es el miedo que existe en el país a los avances de la comunidad.

"La cultura que tenemos es más fuerte. Por cada cinco personas hay un latino, y cada vez vamos a ser más. Por eso nos está tratando como nos están tratando", explicó Olmos.

Longoria aseguró que LA Collab llega en un momento en que la comunidad enfrenta "fuertes enemigos", como la Administración del presidente Donald Trump, y es necesario destacar el proyecto en medio de estas voces contrarias.

Para la ejecutiva Beatriz Acevedo, creadora de Mitu y presidenta de Acevedo Foundation, la iniciativa está enfocada en facilitar colaboraciones entre la comunidad creativa, los estudios, los compradores y otros "aliados influyentes" con los latinos.

"Vamos a crear esos puentes, y también queremos que nos unamos porque los latinos tendemos a trabajar cada uno por su lado, y así no podemos crecer", consideró Acevedo.

El actor mexicano Eugenio Derbez dijo que entiende de primera mano la falta de oportunidades y de guía.

"Aquí desgraciadamente nadie te ayuda, nadie te abre la puerta, y eso es lo que nos falta", indicó.

LA Collab, en cuya web se detalla las ayudas y acuerdos a favor de los creativos latinos, arranca con el apoyo de directores como el afamado J.J. Abrams (la serie ‘Lost’) y Eli Roth (‘Hostel’), entre otros 50 "aliados".

Dentro de las ayudas con las que contarán los realizadores latinos están el acceso gratuito a los espacios públicos de la ciudad para poder filmar sus proyectos, reveló Garcetti.