"Que la fuerza te acompañe", la frase más pronunciada en el Día de Star Wars

"Que la fuerza te acompañe" es, probablemente, una de las frases más pronunciadas hoy, dado que los seguidores de la saga galáctica de George Lucas celebran en todo el mundo el "Día de Star Wars".

Con el hashtag # MayThe4thBeWithYou, la celebración se ha convertido en la segunda tendencia del día en Twitter, solo por detrás del nombre de la segunda hija de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina.

Los seguidores de esta saga, que vio la luz en el cine en 1977 y que pasó rápidamente al cómic en papel de la mano de Marvel, celebran desde hace décadas el 4 de mayo como el "Día de Star Wars", fecha en la que se lanzan a blandir las espadas láser y se visten de caballeros jedis o de Han Solo para proclamar su amor por la historia.

La web oficial de Star Wars explica que desde 1979 se generalizó la frase "May the 4th be with you", que significa 'Que el cuatro de mayo te acompañe' y que en inglés se pronuncia casi igual que "May the force be with you", el famoso lema de la saga: 'Que la fuerza te acompañe'.

Con este video web oficial agradece a sus seguidores:

La razón se remonta al 4 de mayo de aquel año cuando, tras la victoria de Margaret Thatcher en las elecciones al gobierno británico, sus colegas de partido le felicitaron con un mensaje en media página del diario "London Evening News".

En ese espacio se podía leer: "Que el cuatro te acompañe, Maggie. Felicidades", unas palabras que hacían clara referencia a las palabras que Obi-Wan Kenobi le decía primero a Anakin Skywalker y luego a su hijo, Luke Skywalker: "Que la fuerza te acompañe".

Aunque muchos de los seguidores de estas historias protagonizadas por Han Solo, Luke Skywalker o Leia Organa desconozcan este dato, la realidad es que a esta celebración no sólo se han sumado los fans, sino firmas publicitarias que han disfrazado sus productos con las vestimentas de algunos de los personajes más importantes.

Y en las redes sociales, todo tipo de mensajes, muchos de ellos con fotografías y vídeos, homenajean a una saga de la que ya se han estrenado dos de las tres trilogías que ideó George Lucas.

En diciembre llegará la séptima entrega, que es la primera de la última trilogía de unas aventuras que han seducido a varias generaciones, ya sea en cine o en cómic.