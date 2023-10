¿Qué le pasó a Anuel AA? Este fue el dolor que llevó al cantante a urgencias

El artista Anuel AA preocupó a sus seguidores luego de publicar en sus redes sociales que había sido operado de urgencia. Sin embargo, el cantante puertorriqueño no reveló detalles de lo que le sucedió, por lo que muchos de sus seguidores siguen preguntándose qué le pasó al famoso.



Algunos medios locales señalan que el mal que aquejó al puertorriqueño y lo llevó hasta el hospital fue una apendicitis. Cabe resaltar que esta versión no ha sido confirmada por el artista.

Se señala que el cantante padeció un fuerte dolor abdominal en la noche del sábado 7 de octubre de 2023, por lo que rápidamente fue trasladado a un centro médico. Los profesionales de la salud habrían identificado que se trataba de una inflamación del apéndice, emergencia que requiere cirugía inmediata.

La operación habría sido todo un éxito, lo que permitió que horas más tarde Anuel AA publicara en sus redes sociales una foto desde la camilla del hospital para informar a sus seguidores sobre lo sucedido.



Por ahora, se espera que el cantante esté llevando a cabo su recuperación de manera satisfactoria. Sus seguidores siguen enviándole mensajes de apoyo en sus redes sociales.

En Instagram el puertorriqueño escribió: "Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte", preocupando a sus más de 37 millones de seguidores.

El intérprete de China y Me gusta también aprovechó para pedir disculpas a sus fans por el retraso en el lanzamiento de su próximo álbum titulado Rompe Corazones, que estaba previsto para salir en dos semanas.



"No puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo. Eso es lo único que me importa", expresó. Sobre su nuevo lanzamiento anticipó que "iba a ser en dos semanas, pero ya no. Pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido, cuando sepa qué va a pasar conmigo".

El artista insistió en que lamentaba decepcionar a los fanáticos que llevan tiempo esperando su nueva música, puesto que esta es la primera vez que Anuel AA cuenta con un gran equipo detrás de su trabajo.

"Me jodí con cojones para recuperar mi carrera, después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado hp ... pero si este es el plan de Dios pues toca esperar. Los amo", agregó el artista.



Finalmente, Anuel AA agradeció a los profesionales de salud que lo operaron. "Los doctores y doctoras que me atendieron me salvaron, gracias. Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios".