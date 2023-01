¿Qué le pasó al rostro de Amaia Montero?

Eso se preguntan sus fanáticos alrededor del mundo tras verla reaparecer en un concierto en Tenerife, España.

Amaia Montero está de regreso. Desde comienzos de 2018 comenzó a sonar su sencillo ‘Nacidos para creer’, que al mismo tiempo le da nombre a su nuevo álbum.

Además, el pasado 15 de marzo se presentó en la gala de unos premios en Tenerife.

Aunque su voz sigue intacta, su rostro comenzó a llamar la atención hasta volverse tema de conversación en redes sociales.



Varios usuarios cuestionaron a la cantante española: “mejor envejecer con dignidad (arruguitas incluidas) que destrozarse la cara”, aseguró una seguidora en redes sociales. “Ha perdido el encanto y alegría que mostraba su cara”, escribió otra.

Sin embargo, varias personas salieron en su defensa y pidieron respetar las decisiones que Montero tomó sobre su cuerpo. “Lo que importa es el interior”, aseguró una de ellas.



Amaia no se referido a los procedimientos estéticos a los que se habría sometido. Ella sigue ocupada cantando:

“Los míos nunca bajan los brazos

Los míos saltan cuando yo salto

Los míos van a estar a mi lado igual si me hago un tres que si escondo un as

Por ellos yo me tiro a la lona

Por ellos aún da vueltas la noria

Por esos que han nacido para creer que morir de amor es vivir de pie”

Este es el video: